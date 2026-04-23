Генерал Попов назвал порт Одессы удобной перевалочной базой для поставок ВСУ

Одесский порт является удобным логистическим узлом, через который проходят поставки беспилотников и сопутствующих компонентов для Вооружённых сил Украины (ВСУ) из стран Европы. Об этом аif.ru рассказал генерал-майор Владимир Попов.

«Беспилотников грузят очень много, из Европы привозят либо комплектующие, либо унифицированные боеприпасы к ним, доставляют также двигатели для БПЛА и безэкипажных катеров. Одесса — удобная перевалочная база. Когда туда доставляют груз, через день-два по месту складирования наносится удар», — заявил Попов.

Он также указал, что последствия поражений часто сопровождаются вторичной детонацией боеприпасов и возгораниями. Дополнительный риск создают находящиеся в тех же зонах горюче-смазочные материалы, а также обилие селитры и азотных удобрений.

Ранее стало известно, что поставленные Норвегией Украине мины оказались бесполезны в реальном бою — из-за технических ограничений они не взрывались. Речь идёт о мине NM123, которая оснащена механическим переключателем с двумя режимами: ближним (взрыв в воздухе над целью) и ударным (при прямом попадании). Однако на поставленных Украине образцах работает лишь одна функция — ближнее действие.