Взрывать не обязательно: Норвегия «подсобила» Украине нерабочими минами, забыв предупредить

Поставленные Норвегией Украине мины оказались бесполезны в реальном бою — из-за технических ограничений они не взрывались при попадании в цель. Как пишет норвежский журнал Forsvarets forum, боевики ВСУ не получили предупреждения о неполной функциональности боеприпасов.

Издание уточняет, что речь идёт о мине NM123, которая оснащена механическим переключателем с двумя режимами: ближним (взрыв в воздухе над целью) и ударным (при прямом попадании). Однако на поставленных Украине образцах работает лишь одна функция — ближнее действие.

«Норвежские мины, переданные Украине, оказались неэффективными в бою, что могло стать фатальным для солдат... (Военные — Прим. Life.ru.) забрасывали противника минами. Но на другой стороне эффекта не произошло. Норвежские мины не взорвались... В результате этой ошибки солдаты также не выполнили свои задачи в соответствии с планом», — говорится в сообщении.

В норвежских вооружённых силах заявили, что отправленные боеприпасы не являются бракованными, но маркируются как «ограниченно пригодные к использованию». Проблема, по их утверждению, в том, что эта информация не была доведена до украинских военных. Представитель ВС Норвегии Браге Стайнсон Виик-Хансен сообщил, что они уже связались с «конечным пользователем» напрямую, чтобы убедиться, что тот получил все необходимые сведения.

Ранее сообщалось, что Финляндия остаётся одним из главных поставщиков оружия для Украины. Хельсинки уже передал Киеву 32 пакета военной помощи на общую сумму 3,2 миллиарда евро. При этом страна, судя по всему, не намерена сворачивать эту практику. В пересчёте на душу населения Финляндия входит в число мировых лидеров по поставкам вооружений для ВСУ.