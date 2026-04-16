Цифры шокируют: Стало известно, сколько Финляндия потратила на оружие для ВСУ
Посол РФ: Финляндия передала Киеву 32 пакета военной помощи на 3,2 млрд евро
Финляндия остаётся одним из ключевых поставщиков оружия для Украины. Об этом в интервью ТАСС заявил посол России в стране Павел Кузнецов. По его словам, Хельсинки уже передал Киеву 32 «пакета» военной помощи на общую сумму €3,2 млрд и, судя по всему, останавливаться на достигнутом не намерен.
Дипломат подчеркнул, что в пересчёте на душу населения Финляндия остаётся одним из лидеров среди поставщиков вооружений для ВСУ.
Ранее сообщалось, что Бельгия и Испания выделят Украине по 1 миллиарду евро каждая в 2026 году. Деньги пойдут на оборонные нужды. Бельгия также согласилась передать дополнительные истребители F-16 и запчасти к уже имеющимся самолётам.
