Две страны НАТО дадут Украине по миллиону евро
Бельгия и Испания выделят Украине по 1 млрд евро военной помощи
Киев получит два миллиарда евро военной помощи. Как сообщил министр обороны Украины Михаил Фёдоров, Бельгия и Испания выделят Украине по 1 миллиарду евро каждая в 2026 году. Деньги пойдут на оборонные нужды.
Фёдоров уточнил, что Бельгия также согласилась передать дополнительные истребители F-16 и запчасти к уже имеющимся самолётам. Кроме того, Киев обсудил с союзниками усиление ПВО, развитие беспилотников и «чешскую инициативу» по поставкам артиллерии дальнего поражения.
Напомним, об идее закупить сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в третьих странах для Киева, известной как «чешская инициатива по боеприпасам», впервые заявил лидер Чехии Петр Павел в феврале 2024 года. Для реализации этой инициативы европейские столицы в оперативном порядке решили собрать полтора миллиарда долларов. В мае того же года чешский президент пообещал Украине 180 тысяч артснарядов. Первую партию киевский режим получил уже в июне.
