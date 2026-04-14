Две страны НАТО дадут Украине по миллиону евро

Киев получит два миллиарда евро военной помощи. Как сообщил министр обороны Украины Михаил Фёдоров, Бельгия и Испания выделят Украине по 1 миллиарду евро каждая в 2026 году. Деньги пойдут на оборонные нужды.

Фёдоров уточнил, что Бельгия также согласилась передать дополнительные истребители F-16 и запчасти к уже имеющимся самолётам. Кроме того, Киев обсудил с союзниками усиление ПВО, развитие беспилотников и «чешскую инициативу» по поставкам артиллерии дальнего поражения.