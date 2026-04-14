13 апреля, 23:21

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DmyTo

Киев получит два миллиарда евро военной помощи. Как сообщил министр обороны Украины Михаил Фёдоров, Бельгия и Испания выделят Украине по 1 миллиарду евро каждая в 2026 году. Деньги пойдут на оборонные нужды.

Фёдоров уточнил, что Бельгия также согласилась передать дополнительные истребители F-16 и запчасти к уже имеющимся самолётам. Кроме того, Киев обсудил с союзниками усиление ПВО, развитие беспилотников и «чешскую инициативу» по поставкам артиллерии дальнего поражения.

Напомним, об идее закупить сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в третьих странах для Киева, известной как «чешская инициатива по боеприпасам», впервые заявил лидер Чехии Петр Павел в феврале 2024 года. Для реализации этой инициативы европейские столицы в оперативном порядке решили собрать полтора миллиарда долларов. В мае того же года чешский президент пообещал Украине 180 тысяч артснарядов. Первую партию киевский режим получил уже в июне.

Артём Гапоненко
