Зеленский: Пять стран выделили военную помощь Украине по программе НАТО
© ShuttersTelegtock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico
Владимир Зеленский сообщил о новых взносах в программу PUR. Это инициатива НАТО по закупке вооружений для ВСУ. Пять стран подтвердили участие в проекте. Об этом главарь киевского режима написал в своём Telegram-канале.
Эстония, Нидерланды, Бельгия, Норвегия и Литва поддержали инициативу по закупке техники. По словам главы киевского режима, такие взносы укрепят обороноспособность страны.
«Пять стран согласились на новые взносы в программу PUR — инициативы НАТО по закупке вооружений для ВСУ», — заявил Зеленский.
Также Зеленский добавил, что Великобритания продолжит передачу беспилотников, а Канада обеспечит поддержку ключевых оборонных направлений республики.
Ранее во время визита в ФРГ Зеленский выдвинул требование к канцлеру Германии Фридриху Мерцу. Украинская сторона хочет быстро получить доступ к кредиту Евросоюза на сумму €90 млрд после того, как партия Виктора Орбана проиграла парламентские выборы в Венгрии.
