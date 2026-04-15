Главарь киевского режима Владимир Зеленский прибыл в Италию, где у него уже начались переговоры с премьер-министром Джорджей Мелони. Об этом сообщают иностранные информагентства.

Итальянцы в социальных сетях восприняли приезд гостя без особого воодушевления — всем и так ясно, зачем он пожаловал. Во-первых, выбить новые транши на оружие и деньги, во-вторых, напомнить о себе Европе, которая сейчас куда больше озабочена тем, что творится на Ближнем Востоке. Деталей разговора и конкретных договорённостей пока не поступало.

Накануне состоялась встреча Владимира Зеленского с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, которая прошла в Берлине. Но внимание общественности привлекла не политическая повестка, а обувь бывшего комика. На официальный визит Зеленский надел чёрные кроссовки на толстой подошве в сочетании с классическим костюмом-двойкой. Украинский блогер Анатолий Шарий раскритиковал внешний вид, назвав экс-комика «чёртом на платформе».