15 апреля, 15:12

Зеленский из Берлина прилетел в Италию клянчить деньги

Зеленский прибыл в Италию на встречу с Мелони

Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Обложка © Х /Nessun Luogo24

Главарь киевского режима Владимир Зеленский прибыл в Италию, где у него уже начались переговоры с премьер-министром Джорджей Мелони. Об этом сообщают иностранные информагентства.

Итальянцы в социальных сетях восприняли приезд гостя без особого воодушевления — всем и так ясно, зачем он пожаловал. Во-первых, выбить новые транши на оружие и деньги, во-вторых, напомнить о себе Европе, которая сейчас куда больше озабочена тем, что творится на Ближнем Востоке. Деталей разговора и конкретных договорённостей пока не поступало.

Попрошайке Зеленскому напомнили, что членство в ЕС требует денег. А не наоборот
Накануне состоялась встреча Владимира Зеленского с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, которая прошла в Берлине. Но внимание общественности привлекла не политическая повестка, а обувь бывшего комика. На официальный визит Зеленский надел чёрные кроссовки на толстой подошве в сочетании с классическим костюмом-двойкой. Украинский блогер Анатолий Шарий раскритиковал внешний вид, назвав экс-комика «чёртом на платформе».

Юлия Сафиулина
