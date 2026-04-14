Главарь киевского режима Владимир Зеленский прибыл в Берлин на встречу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, но внимание общественности привлекла не только политическая повестка, но и обувь экс-юмориста. Кадры с мероприятия опубликовал украинский блогер Анатолий Шарий.

«Как же нелепо выглядит этот чёрт на платформе», — написал Шарий, комментируя внешний вид Зеленского.

На официальный визит экс-комик Владимир Зеленский надел чёрные кроссовки на толстой подошве с классическим костюмом-двойкой, что раскритиковала эксперт по этикету Альбина Холгова. Она заявила, что его внешний вид на международных встречах всегда неуместен и нелогичен. По её словам, до конфликта он носил классические костюмы, а после перешёл на кофты и «непонятные пиджаки».

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Владимир Зеленский не понимает финансовых последствий вступления Украины в ЕС, так как за членство нужно платить, а не получать деньги. Он раскритиковал призывы Зеленского на пресс-конференции с канцлером ФРГ, где тот выразил недовольство «демоверсией» вступления в ЕС и НАТО.