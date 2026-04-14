Зеленского высмеяли за внешний вид на международных встречах

Внешний вид киевского главаря Владимира Зеленского на официальных международных встречах не соответствует протоколу и выглядит неуместно. Особое внимание эксперты обратили на образ украинского лидера во время переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Такую оценку в беседе с «Лентой.ру» дала эксперт по этикету Альбина Холгова.

«Всегда его внешний вид неуместен, нелогичен. Я не думаю, что он в это вкладывает демонстрацию неуважения. Я думаю, что, конечно, он хочет, чтобы западные лидеры считали, что он их уважает и очень хорошо к ним относится», — сказала она.

По словам специалиста, до начала конфликта на Украине Зеленский появлялся на публике в классических костюмах. Однако после боевых действий он перешёл на кофты и «непонятные пиджаки».

Эксперт подчеркнула, что для политической верхушки такой внешний вид недопустим. По её словам, он уместен на стройплощадке, прогулке в парке с собакой или на даче, но не в официальной обстановке.