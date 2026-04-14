Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 апреля, 16:08

Мерц похвалил Зеленского за долгую войну на Украине и призвал к продолжению

Обложка © ТАСС / AP

Обложка © ТАСС / AP

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил уверенность, что Россия никогда не сможет одолеть Украину в военном противостоянии. Он также похвалил Владимира Зеленского за стойкость и продолжение боевых действий, несмотря на многочисленную гибель солдат ВСУ. Мерца цитирует газета Die Welt.

«У России нет шансов выиграть войну. Ни одной европейской армии не удалось за последние десятилетия пройти столь значимую боевую подготовку, у украинской армии это получилось», — сказал политик.

Он добавил, что Европа просто обязана продолжать поддерживать Украину, а смена правительства в Венгрии может помочь снять вето и выделить Киеву обещанный кредит. Мерц подчеркнул, что украинская армия должна продолжать давать отпор, так как это выгодно для безопасности всего Евросоюза.

Мерц заявил, что Украине не нужны ракеты Taurus от Германии
Мерц заявил, что Украине не нужны ракеты Taurus от Германии

Ранее Владимир Зеленский назвал отказ Украины от ядерного оружия ошибочным решением. По его мнению, последствия этого шага оказались негативными как для Киева, так и для стран-гарантов безопасности. Украина отказалась от ядерного статуса после подписания Будапештского меморандума в 1994 году.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Фридрих Мерц
  • Германия
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar