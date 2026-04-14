Мерц похвалил Зеленского за долгую войну на Украине и призвал к продолжению

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил уверенность, что Россия никогда не сможет одолеть Украину в военном противостоянии. Он также похвалил Владимира Зеленского за стойкость и продолжение боевых действий, несмотря на многочисленную гибель солдат ВСУ. Мерца цитирует газета Die Welt.

«У России нет шансов выиграть войну. Ни одной европейской армии не удалось за последние десятилетия пройти столь значимую боевую подготовку, у украинской армии это получилось», — сказал политик.

Он добавил, что Европа просто обязана продолжать поддерживать Украину, а смена правительства в Венгрии может помочь снять вето и выделить Киеву обещанный кредит. Мерц подчеркнул, что украинская армия должна продолжать давать отпор, так как это выгодно для безопасности всего Евросоюза.

Ранее Владимир Зеленский назвал отказ Украины от ядерного оружия ошибочным решением. По его мнению, последствия этого шага оказались негативными как для Киева, так и для стран-гарантов безопасности. Украина отказалась от ядерного статуса после подписания Будапештского меморандума в 1994 году.