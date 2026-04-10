Владимир Зеленский назвал отказ Украины от ядерного оружия ошибочным решением. По его мнению, последствия этого шага оказались негативными как для Киева, так и для стран-гарантов безопасности.

«Если они (страны-гаранты) просили вас отказаться от ядерного оружия, они должны были предоставить вам зонт безопасности. Возможно, ядерный зонт», — подчеркнул Зеленский.

Напомним, Украина отказалась от ядерного статуса после подписания Будапештского меморандума в 1994 году. Документ принимался в связи с обретением Украиной безъядерного статуса и, соответственно, её присоединением к ДНЯО в качестве государства, не обладающего ядерным оружием.

При этом в фервале СВР РФ узнала, что Лондон и Париж готовы передать Украине ядерное оружие. По мнению западных стратегов, обладание атомной или даже так называемой «грязной» бомбой позволит Киеву претендовать на более выгодные условия при завершении боевых действий.