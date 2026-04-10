Зеленский посетовал, что Украина зря отказалась от ядерного оружия
Владимир Зеленский назвал отказ Украины от ядерного оружия ошибочным решением. По его мнению, последствия этого шага оказались негативными как для Киева, так и для стран-гарантов безопасности.
«Если они (страны-гаранты) просили вас отказаться от ядерного оружия, они должны были предоставить вам зонт безопасности. Возможно, ядерный зонт», — подчеркнул Зеленский.
Напомним, Украина отказалась от ядерного статуса после подписания Будапештского меморандума в 1994 году. Документ принимался в связи с обретением Украиной безъядерного статуса и, соответственно, её присоединением к ДНЯО в качестве государства, не обладающего ядерным оружием.
При этом в фервале СВР РФ узнала, что Лондон и Париж готовы передать Украине ядерное оружие. По мнению западных стратегов, обладание атомной или даже так называемой «грязной» бомбой позволит Киеву претендовать на более выгодные условия при завершении боевых действий.
