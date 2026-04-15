

14 апреля, 23:23

Зеленский потребовал у Мерца быстро дать кредит €90 млрд после ухода Орбана

Обложка © ShuttersTelegtock / FOTODOM / Juergen Nowak

Обложка © ShuttersTelegtock / FOTODOM / Juergen Nowak

Главарь киевского режима Владимир Зеленский во время визита в ФРГ выдвинул требование к канцлеру Германии Фридриху Мерцу. Украинская сторона хочет быстро получить доступ к кредиту Евросоюза на сумму €90 млрд. Об этом сообщает немецкая газета Berliner Zeitung (BZ).

«Зеленский встретился с канцлером Мерцем в канцелярии и выдвинул ключевое требование: Украина хочет получить доступ к кредиту ЕС в размере €90 млрд, который был заблокирован несколько месяцев», — указано в материале.

Около €60 млрд из этой суммы Киев планирует направить напрямую в Вооружённые силы Украины. Деньги пойдут на обеспечение боевой готовности в 2026 и 2027 годах, указано в материале.

Несколько месяцев этот пакет мер блокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. После его ухода с поста в Киеве возросли надежды на скорейшее разрешение ситуации, отмечают немецкие журналисты.

«По его [Зеленского] мнению, Берлин должен взять на себя ведущую роль в ЕС и быстро добиться политического одобрения кредита», — указано в публикации.

Евросоюз пообещал передать кредит в 90 млрд евро Украине, но не сейчас
Евросоюз пообещал передать кредит в 90 млрд евро Украине, но не сейчас

Ранее новый премьер-министр Петер Мадьяр заявил, что Будапешт не будет участвовать в выдаче кредита ЕС Украине в €90 млрд. По его словам, республика переживает сложный экономический период. Венгрия не может брать на себя новые долговые обязательства.

Лия Мурадьян
