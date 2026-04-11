Евросоюз пообещал передать кредит в 90 млрд евро Украине, но не сейчас

Посол Евросоюза на Украине Катерина Матернова в интервью УНИАН высказалась о передаче Киеву обещанного кредита в 90 миллиардов евро. По её словам, украинские власти обязательно получат эти средства, но позже, чем планировалось.

Матернова пояснила, что задержка связана с блокировкой со стороны одного из государств, входящих в союз. При этом она выразила уверенность, что Евросоюз найдёт выход из сложной ситуации, как это уже было с референдумом против ассоциации с Украиной. Просто в этот раз процесс займёт больше времени.

Дипломат подчеркнула, что 90 миллиардов евро поступят, поскольку они важны для украинского бюджета и армии. ЕС, по её словам, умеет преодолевать трудности.

Напомним, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поставил условие, что страна блокирует выделение крупного кредита Украине до тех пор, пока не заработает нефтепровод «Дружба». Он также пообещал не поддаваться давлению Брюсселя, который уже предложил профинансировать ремонт трубы. Глава европейской дипломатии Кая Каллас признала, что ЕС пока не готов подтвердить кредит на 90 миллиардов евро. Проблемы, по её словам, связаны не только с деньгами, но и с согласованием двадцатого пакета антироссийских санкций.