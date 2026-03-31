«Хороших новостей нет»: Каллас признала провал ЕС с кредитом в 90 млрд евро для Киева
ЕС не может гарантировать Киеву кредит в 90 млрд евро из-за позиции Венгрии
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Европейский союз на сегодняшний день не имеет возможности подтвердить выделение Украине кредитных средств в размере 90 миллиардов евро. С соответствующим заявлением, находясь в Киеве, выступила глава европейской дипломатии Кая Каллас.
Она указала на сохраняющиеся трудности, которые касаются не только параметров финансирования, но и принятия двадцатого пакета санкционных ограничений. Как пояснила дипломат, работа по преодолению существующих разногласий между сторонами ведётся непрерывно, а в Брюсселе планируют вновь обратиться к данной теме в ходе предстоящей сессии Европейского совета. Каллас уточнила, что итоговое решение по предоставлению кредита пока отсутствует.
«Работа продолжается, чтобы преодолеть эти препятствия, но, к сожалению, на данный момент у меня нет хороших новостей и я не могу сообщить, что этот кредит будет предоставлен», — сказала Каллас.
Напомним, что Виктор Орбан отказался давать добро на многомиллиардный кредит для Украины, пока прокачка топлива по «Дружбе» не будет возобновлена. Премьер Венгрии заявил, что не уступит даже под давлением ЕС, который предложил профинансировать ремонт трубопровода.
