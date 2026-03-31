«Хороших новостей нет»: Каллас признала провал ЕС с кредитом в 90 млрд евро для Киева

Европейский союз на сегодняшний день не имеет возможности подтвердить выделение Украине кредитных средств в размере 90 миллиардов евро. С соответствующим заявлением, находясь в Киеве, выступила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Она указала на сохраняющиеся трудности, которые касаются не только параметров финансирования, но и принятия двадцатого пакета санкционных ограничений. Как пояснила дипломат, работа по преодолению существующих разногласий между сторонами ведётся непрерывно, а в Брюсселе планируют вновь обратиться к данной теме в ходе предстоящей сессии Европейского совета. Каллас уточнила, что итоговое решение по предоставлению кредита пока отсутствует.

«Работа продолжается, чтобы преодолеть эти препятствия, но, к сожалению, на данный момент у меня нет хороших новостей и я не могу сообщить, что этот кредит будет предоставлен», — сказала Каллас.