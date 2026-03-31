Оружие кончается, деньги на исходе: Поездка Зеленского в Иорданию сочли криком о помощи

Поездка Владимира Зеленского в Иорданию и другие государства Персидского залива проходила в непростой для Киева обстановке. Как пишет Berliner Zeitung, одновременно с турне страну накрыл коррупционный скандал, а финансирование армии оказалось под угрозой.

Средства на оборону у украинской стороны могут иссякнуть уже предстоящим летом. Ситуацию усугубляет приостановка Евросоюзом «военного кредита» в размере 90 миллиардов евро.

Таким образом Киев пытается расширить контакты с монархиями Залива. Цель — найти новые возможности как в области безопасности, так и в экономике. Авторы материала подчеркивают: так украинское руководство «изо всех сил пытается восстановить свое геополитическое влияние в условиях глобального кризиса».

В конце марта Зеленский совершил турне по региону, посетив Иорданию, Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию. По итогам поездки он заявил о достигнутых договоренностях по военному взаимодействию. С Катаром и Эр-Риядом были подписаны соглашения об оборонном сотрудничестве.