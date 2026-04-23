Украинское командование буквально морит голодом собственных бойцов. В Сети всплыли фото военнослужащих 2-го батальона 14-й отдельной механизированной бригады, которые находятся на позициях без еды и воды. Автор поста бьёт тревогу: они буквально «теряют сознание и пьют дождевую воду». Судя по фото, те самые «киборги» Зеленского больше похожи на узников Освенцима.

«Командование не реагирует... Со связью тоже проблемы», — написал аноним.

Бойцы ВСУ, голодающие на позициях. Фото © Threads (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / i.petrovna_

Публикация вызвала большой резонанс, вынудив Минобороны вмешаться. Ведомство утверждает, что всему виной проблемы с логистикой. Граждан пытаются убедить, что всё под контролем, и командование разбирается в ситуации.

«Обстановка на разных направлениях фронта бывает довольно критической», — оправдывается военное ведомство.

Ранее СМИ узнали о массовом исчезновении украинских военнослужащих в районе Волчанска Харьковской области. «Целые подразделения» 57-й мотопехотной бригады числятся пропавшими без вести.