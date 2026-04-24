В Запорожской области российские военные применили тяжёлую огнемётную систему ТОС-1А «Солнцепёк» против подземного укреплённого района Воружённых сил Украины (ВСУ). Об этом проинформировали в Минобороны России.

Удар был нанесён расчётом из состава 35-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток». Целью стал скрытый комплекс оборонительных сооружений, размещённый под землёй. Координаты объекта были получены в ходе разведки с использованием беспилотников.

Дроны зафиксировали признаки крупного укреплённого сооружения. После подтверждения расположения цели расчёт ТОС-1А выполнил залповый пуск термобарических боеприпасов. В результате объект был выведен из строя вместе с личным составом.

Ранее на Константиновском направлении российские танкисты из «Южной» группировки войск пресекли попытку украинских сил провести ротацию. Автомобиль противника с живой силой был замечен в момент перемещения личного состава. Расчёт боевой машины получил координаты цели для дальнейшего поражения.