Украинский нардеп Артём Дмитрук выступил с резким заявлением, в котором обвинил руководство страны в геноциде. Поводом стали многочисленные случаи, когда бойцов оставляют на передовой без продуктов, воды и лекарств.

«Геноцид (главаря киевского режима Владимира. — Прим. Life.ru) Зеленского. Таких ситуаций тысячи по всему фронту. О единицах мы узнаём. Часто про таких людей просто забывают или, правильнее сказать, забивают и отключают с ними связь. Лишний балласт», — заявил парламентарий.

Депутат также предал огласке состояние военных, которые находятся на позициях без еды и воды.

«Командование не реагирует. Бойцы теряют сознание от голода, пьют дождевую воду», — говорится в сообщении Дмитрука. По его словам, подобное отношение к военным приобрело системный характер.

Ранее Life.ru писал, что украинское командование буквально морит голодом собственных бойцов. В Сети всплыли фото военнослужащих 2-го батальона 14-й отдельной механизированной бригады, которые находятся на позициях без еды и воды. Автор поста бьёт тревогу: они буквально «теряют сознание и пьют дождевую воду».