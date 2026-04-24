Украинское командование произвело кадровую чистку после того, как в соцсетях появились кадры заморенных голодом бойцов с передовой. Генеральный штаб ВСУ отстранил от должностей командира 14-й бригады и руководителя 10-го армейского корпуса.

Причиной стали массовые жалобы военнослужащих на отсутствие элементарного снабжения в районе Купянска. В сети писали, что солдаты остались без провизии и питьевой воды, а также фиксировалась потеря позиций.

Офицеры, вместо того чтобы бить тревогу и искать решения, скрывали реальное положение дел от вышестоящего начальства. Замалчивание проблемы привело к тому, что ситуация вышла из-под контроля.

После служебной проверки командир бригады был отстранён, а руководитель корпуса — понижен в должности. «На хозяйство» заступили новые люди: полковник Тарас Максимов и бригадный генерал Артём Богомолов.

Ранее Life.ru писал, что командование ВСУ бросило на произвол судьбы бойцов под Миропольем — им не платят зарплату и компенсации за ранения. Для понимания масштаба: максимальная зарплата командира роты на этом участке фронта составляет около 100 тысяч гривен. Однако эти деньги, судя по жалобам, до военнослужащих просто не доходят.