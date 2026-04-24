Сводка СВО 24 апреля: ВС РФ штурмуют Константиновку и давят у Новоалександровки, «Днепр» нацелился на Никополь, Зеленский без денег и ракет Оглавление Сумская область 24 апреля: взятие Мирополья ДНР 24 апреля: наступление у Василевки и Доброполья Херсон и Запорожье: удар «Днепра» Карта СВО на 24 апреля 2026 года ЕС дал деньги: Зеленский должен вернуть за 2 года Зеленский: ВСУ не хватает ПВО и пехоты Армия России громит ВСУ на востоке Сумской области, у ВСУ кризис в Константиновке, Зеленский умоляет о ПВО на фоне долгов перед ЕС — дайджест Life.ru. 23 апреля, 21:07 Армия России копит силы для освобождения Константиновки. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Сумская область 24 апреля: взятие Мирополья

Армия России наступает на Сумщине. Здесь создаётся зона безопасности для Курской области. Активные боевые действия идут у Мирополья. В этот населённый пункт подразделения ВС РФ уже зашли. Вблизи посёлка Миропольское операторы БПЛА группировки «Север» уничтожают противника в лесных массивах.

У Малой Рыбницы прошёл очередной воздушный бой. Российский дрон поразил украинский, выполнявший функции ретранслятора.

ДНР 24 апреля: наступление у Василевки и Доброполья

На Красноармейском (Покровском) направлении российские войска наступают в районе Новоалександровки и Василевки. Военный корреспондент Тимофей Ермаков сообщает, что в последний населённый пункт подразделениям ВС РФ удалось зайти. Канал «Дневник десантника» пишет о наступлении в сторону села Доброполье. Войска продвигаются от Родинского к Шевченко вдоль балки Водяной Яр.

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 атаковал опорник с личным составом ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Запад». Видео © MAX / Минобороны России

Украинские ресурсы бьют тревогу из-за Константиновки. По их сведениям, военнослужащие Армии России заходят в город и концентрируют силу в нескольких районах. При этом у Киева нехватка пехоты, поэтому основной упор на дроны.

Стоит сказать, что подобную тактику российские войска уже использовали в Красноармейске (Покровске). Тогда личный состав ВС РФ малыми группами просачивался в город, а когда было достигнуто необходимое количество, бои вспыхнули в разных точках города, причём нередко там, где ВСУ не ожидали появления наших бойцов. В итоге город перешёл под контроль России.

Херсон и Запорожье: удар «Днепра»

Канал «Военная хроника, ссылаясь на украинские источники, сообщает о завершении формирования группировки десантно-штурмовых войск в составе группы войск «Днепр». Планируется, что они будут задействованы в ходе летней наступательной кампании.

В зоне ответственности «Днепра» находится Херсонская область и западная часть Запорожья. То есть десантники могут появиться на правом берегу Днепра, а это и Херсон, и Запорожье, и Никополь.

Карта СВО на 24 апреля 2026 года

Карта СВО на 24 апреля 2026 года. Армия России забирает Мирополье. Фото © divgen.ru

ЕС дал деньги: Зеленский должен вернуть за 2 года

Европейский союз полностью одобрил выделение Украине кредита на сумму 90 миллиардов евро. Киев должен будет вернуть эти средства в течение двух лет. Первые деньги режим Владимира Зеленского увидит в мае-июне. Большая их часть будет направлена на закупку оружия.

— Разблокирован кредит Украине в размере 90 миллиардов евро, обеспечена финансовая и военная поддержка на 2026–2027 годы, — написал в социальных сетях глава Евросовета Антониу Кошта.

Зеленский: ВСУ не хватает ПВО и пехоты

Владимир Зеленский в очередной раз пожаловался на нехватку вооружения. Союзники Киева продолжают закупку в рамках программы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

— Поставки американского вооружения Украине в рамках программы PURL не прекратились, но Украине не хватает ПВО, — заявил Зеленский.

По его словам, Украина ведёт переговоры с партнёрами о дополнительных поставках и они даже осуществляются, но нехватка по-прежнему остаётся.

Авторы Даниил Черных