Забудьте про ядерку в космосе: чем Россия реально расправится со спутниками НАТО

Паника НАТО: угроза из космоса

Информацию о подготовке размещения Россией ядерного вооружения в космосе разгоняет британская газета The Times. Со ссылкой на командующего Космическим командованием США Стивена Уайтинга издание сообщает, что в случае его применения 80% спутников будут уничтожены.

— Применение подобного оружия может разрушить военную разведку, системы связи, интернет, мобильные сети и навигацию GPS по всему миру. Масштаб потенциального ущерба охватывает практически всю современную цифровую инфраструктуру планеты, — говорится в публикации The Times.

Вашингтон и его союзники уже провели учения по противодействию российскому ядерному оружию в космосе, сообщает Defense One. Со стороны США в тренировке приняли участие Космическое командование, Агентство по уменьшению угрозы, Министерство энергетики, NASA. Кроме того, к ликвидации мнимой угрозы подключились Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания.

— Мы не хотим, чтобы это стало реальностью, но сообщения о планах России по запуску такого оружия заставили нас подготовиться, — заявил генерал Стивен Уайтинг.

Сам Уайтинг не раскрыл источники информации, доложившие о планах России, но он подчеркнул, что полученные данные вызывают обеспокоенность.

Ядерная угроза на орбите: главный фейк

Существует несколько международных документов, запрещающих размещение ядерного оружия в космосе. В 1967 году вступил в силу Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела. Первыми его подписали СССР, США и Великобритания.

— Государства – участники договора обязуются не выводить на орбиту вокруг Земли любые объекты с ядерным оружием или любыми другими видами оружия массового уничтожения, не устанавливать такое оружие на небесных телах и не размещать такое оружие в космическом пространстве каким-либо иным образом, — сказано в документе.

Учитывая, что современная Россия — правопреемница СССР, Москва является участницей Договора о космосе. Российские чиновники разного уровня не раз говорили, что Российская Федерация не собирается милитаризировать космос.

— Всё чаще звучат голословные обвинения, например, в адрес России, что мы якобы собираемся разместить ядерное оружие в космосе. Подобные выбросы, а это не что иное, как выбросы, — уловка только для того, чтобы втянуть нaс в переговоры на своих условиях, которые выгодны исключительно США, — заявил в феврале 2024 года президент Владимир Путин.

Глава России отмечал, что Москва против ядерного оружия в космосе. Все ранее достигнутые договорённости с нашей стороны соблюдаются.

Американские убийцы спутников: факты

21 февраля 2008 года с американского крейсера USS Lake Erie была выпущена ракета SM-3. Она поразила разведывательный спутник военно-космической разведки США USA-193. В момент попадания он находился на высоте 247 километров и двигался со скоростью 27 тысяч километров в час. Кстати, вся операция проводилась под вывеской защиты Земли от аварийного спутника, на котором находится ядовитое горючее — гидразин.

— Складывается впечатление, что США пытаются использовать аварийную ситуацию со своим спутником для проверки развёртываемых противоракетных систем национальной ПРО в противоспутниковом качестве. Не поэтому ли перехватчики будут оснащены телеметрической аппаратурой? Ведь такая аппаратура нужна не для установления факта поражения космического аппарата, а для тестирования самого перехватчика. По своей сути за рассуждениями об опасности спутника ведётся подготовка к классическим испытаниям противоспутникового оружия, — отреагировали в российском Министерстве обороны.

Стоит отметить, что до этого американские военные уже проводили операцию по уничтожению спутника. 13 сентября 1985 года сбит Solwind/P78-1. Его поразили на высоте 525 километров. Для этого использовалась противоспутниковая ракета ASM-135 ASAT. Её запустили с самолёта F-15A.

Таким образом, у США есть технологии производства оружия, способного поражать космические объекты. Мало того, ракеты для этих целей находятся в арсеналах Пентагона. Если ASM-135 ASAT не выпускается, то SM-3 стоит на вооружении. Примечательно, что эта ракета также есть у Румынии.

Убийцы спутников: ракеты, космическая дробь и лазер

«Прометей» и «Нудоль»: собьют спутник с Земли

ЗРК С-500 «Прометей». Фото © Wikipedia / Пресс-служба Минобороны РФ

Авторы Military Watch Magazine считают, что российский зенитный ракетный комплекс С-500 «Прометей» может сбивать объекты в космосе. По разным оценкам, ракеты этого ЗРК способны поражать цели на высоте до 250 километров. Аналитики MWM отмечают, что в случае надобности уничтожения спутников именно «Прометей» сделает это. Не списывают со счетов и систему ПРО А-235 «Нудоль», оснащённую ракетой 51Т6.

— 51Т6 сможет поражать цели на расстоянии 1500 км на высоте 800 км и угрожать космическим самолётам и спутникам, в том числе на более высоких орбитах, недоступных для систем вроде С-500, — пишет Military Watch Magazine.

Космическая дробь для Starlink

Противоспутниковое оружие на орбите. Фото © sentinels.copernicus.eu

Агентство Associated Press, ссылаясь на разведку стран НАТО, сообщает о разработке в России противоспутникового оружия нового типа. Это будет так называемое оружие зонального действия. Тысячи мелких шариков будут создавать облако, способное выводить из строя сразу несколько объектов. Западные журналисты заявляют, что в первую очередь космическая дробь будет направлена против системы Starlink, которая используется не только гражданскими, но и военными, в частности украинскими.

«Пересвет»: лазер ослепит спутники НАТО

В 2018 году на боевое дежурство заступил лазерный комплекс «Пересвет». Его технические характеристики засекречены, но известно, что он может выводить из строя спутники. По словам экс-гендиректора корпорации «Роскосмос» Юрия Борисова, лазер может «ослеплять все спутниковые системы разведки вероятного противника на орбитах до 1,5 тысячи километров».

Возможно, так выглядит комплекс «Пересвет». Фото © Wikipedia

В 2023 году Military Watch Magazine сообщало, что у ВС РФ есть уже пять «Пересветов». При этом комплекс планируют поднять в воздух.

— Ожидается, что бортовой вариант лазерного оружия окажется значительно эффективнее против спутников — при этом нести её будет модификация Ил-76, который составляет основу российской транспортной авиации, — пишут авторы MWM.

Спутник-инспектор: чего боится Пентагон

Россия уже отправила в космос спутники-инспекторы в рамках проекта «Нивелир». Официальная позиция Министерства обороны РФ заключается в том, что эти объекты не несут угрозы, а лишь проводят мониторинг состояния других космических объектов. В США же видят в спутниках, созданных в рамках «Нивелира», потенциальную угрозу. В Вашингтоне боятся, что их объекты будут изучены российскими инспекторами, а также им будут созданы помехи в работе.

— Это необычное и тревожное поведение, и оно чревато опасной ситуацией в космосе. Соединённые Штаты считают эти действия опасными и неподобающими ответственной космической державе, — заявил первый глава космического командования и командующий Космическими войсками генерал Джон Реймонд.

«Тобол» глушит GPS и Starlink

Американское издание The National Interest в январе 2026 года рассказало о системе «Тобол». Авторы утверждают, что она способна выслеживать западные спутники и вмешиваться в их работу.

— Метод «Тобола» по подавлению, по сути, блокирует или по крайней мере значительно ухудшает качество спутниковых навигационных сигналов путём передачи мощных помех по диапазонам, используемым GPS, ГЛОНАСС, Galileo и аналогичными системами, — говорится в материале.