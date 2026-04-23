СВО-новости 23 апреля: ВС РФ зачищают Мирополье и Долгую Балку, штурмуют Малую Токмачку, ВСУ бегут из Богодухова, принц Гарри прибыл в Киев Оглавление Сумская область 23 апреля: бои за Мирополье ДНР 23 апреля: ВСУ отступают из Долгой Балки Запорожье 23 апреля: штурм Малой Токмачки Харьковская область 23 апреля: тылы ВСУ горят в Богодухове Карта СВО на 23 апреля 2026 года Назначен новый начальник СБУ в Киеве Скандальный принц Гарри прибыл в Киев Армия России зашла в Мирополье в Сумской области и Долгую Балку в ДНР. Командир 21-й бригады ВСУ сбежал в Германию. Зеленский меняет руководство СБУ. Рассказываем о ситуации на фронтах 23 апреля. 23 апреля, 10:13 Армия России наступает в Сумской области. Обложка © ТАСС / Александр Река

Срочно к этому часу (23 апреля, 12:00 мск): — ВС РФ ведут бои внутри Мирополья в Сумской области и выбили ВСУ из Долгой Балки. — Жители Богодухова покидают город на фоне ударов ВС РФ. — Британский принц Гарри прибыл в Киев.

Сумская область 23 апреля: бои за Мирополье

Армия России развивает наступление от границы Курской области вглубь Сумской. Продвижения зафиксированы восточнее села Таратутино и в Новодмитровке. Идут бои за Мирополье. Из-за провалов ВСУ в Краснопольском районе в Германию сбежал командир одного из батальонов 53-й бригады.

За сутки противник потерял американский БТР М-113, израильскую станцию РЛС ПВО RADA, станцию РЭБ «Анклав», миномёты, пикапы, мотоцикл, квадроцикл, инженерную технику, микроавтобус и БПЛА. Уничтожено свыше 160 военнослужащих противника.

ДНР 23 апреля: ВСУ отступают из Долгой Балки

Военный эксперт Андрей Марочко рассказал ТАСС о боях на Константиновском направлении. Подразделениям ВС РФ удалось выдавить противника из Долгой Балки. Населённый пункт находится на западе от Константиновки. Через него пролегает дорога в город.

— Если мы говорим за Константиновское направление и непосредственно за населённый пункт Долгая Балка, то здесь наши военнослужащие практически уже выдавили украинских боевиков с данного населённого пункта. Он уже практически превращён в серую зону, — сообщил Марочко.

Запорожье 23 апреля: штурм Малой Токмачки

Российские войска ведут в Запорожской области наступление у Орехова. Город является одним из ключевых центров обороны ВСУ на этом участке фронта. ВС РФ проводят операцию по освобождению Малой Токмачки.

— В районе Малой Токмачки мы пока укрепляем линию обороны, закрепляемся на занятых рубежах и наносим удары по основным укреплениям врага между Преображенкой и Червоной Креницей, а также в Орехове, — пишет «Дневник десантника».

Танкисты 68-го армейского корпуса группировки «Восток» уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Харьковская область 23 апреля: тылы ВСУ горят в Богодухове

Несколько дней подряд российские войска наносят удары по Богодухову. Местные власти жалуются, что пострадали АЗС, объекты энергетики, административные здания, банк. Украинские СМИ пишут о массовом выезде жителей из этого города. По их данным, здесь работает только один магазин.

Богодухов находится на трассе, соединяющей Сумы и Харьков. Кроме этого, через город проходит железная дорога из Центральной Украины. Отсюда до границы Белгородской области 25 километров.

Карта СВО на 23 апреля 2026 года

Карта СВО на 23 апреля 2026 года. ВС РФ выбили противника из Долгой Балка. Фото © divgen.ru

Назначен новый начальник СБУ в Киеве

Владимир Зеленский сменил начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области. На место Артёма Бондаренко назначен Артём Борисевич.

Известно, что новый начальник столичного СБУ имеет звание бригадного генерала. Ранее он служил начальником Управления СБУ в Херсонской области.

Примечательно, что кадровые перестановки происходят на фоне затяжного конфликта Владимира Зеленского и мэра Киева Виталия Кличко. Зеленский обвиняет Кличко в том, что тот не справляется со своими обязанности, в частности по вопросу ликвидации аварий на объектах энергетической инфраструктуры.

Скандальный принц Гарри прибыл в Киев

Младший сын британского короля Карла III принц Гарри прибыл в Киев. Стоит отметить, что в 2020 году они вместе со своей женой Меган Маркл сложили с себя полномочия, связанные с монархией, и переселись в США. В 2023 году вышла его биографическая книга «Запасной», где он признался, что употреблял запрещённые вещества.

Это уже третий визит Гарри на Украину с начала боевые действий. О целях текущего приезда неизвестно.

Авторы Даниил Черных