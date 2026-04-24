Расчёты тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепек» из группировки войск «Север» успешно отработали по позициям противника в Харьковской области. В результате прицельного огня удалось ликвидировать укрепленные районы ВСУ, скрытые в лесистой местности.

О подробностях операции рассказал командир взвода с позывным Атом. По его словам, «в результате очередного удара были уничтожены четыре опорных пункта, расположенные в лесополосе, три пикапа и более пятнадцати человек личного состава противника».

Эффективность работы огнемётчиков обеспечивается тесным взаимодействием с подразделениями разведки. Контроль и корректировка огня по выявленным целям осуществлялись операторами беспилотных летательных аппаратов.

Благодаря своевременной передаче данных с воздуха, экипаж боевой машины смог поразить заданные квадраты с высокой точностью. После подтверждения выполнения боевой задачи расчет оперативно сменил позицию для обеспечения собственной безопасности.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские войска за два прошедших месяца освободили 34 населённых пункта, заняв 700 квадратных километров территории. При этом с начала года под контроль России перешло уже 1700 квадратных километров.