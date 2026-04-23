Министерство обороны России сообщило о серии успешных атак по военным и критическим объектам на территории Украины. За последние сутки под прицел российской авиации, беспилотников, ракетных комплексов и артиллерии попали ключевые узлы логистики и энергосистемы.

Военное ведомство уточняет, что основной целью стали объекты инфраструктуры, которые активно используют вооруженные силы противника для переброски техники и снабжения фронта. Эти действия призваны осложнить маневры вражеских группировок.

Помимо транспортных узлов и энергетических мощностей, поражены пункты временного размещения украинских подразделений. В сводке отдельно упоминается уничтожение мест скопления иностранных наемников.

Всего за минувшие сутки огневое воздействие было оказано в 138 районах.

Подобные систематические удары существенно снижают боевой потенциал украинской армии. Активная работа российских сил продолжается, препятствуя ротации личного состава и доставке боеприпасов на передовую.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео боевых эпизодов от подразделения «Ахмат-Запад». На кадрах показаны две атаки по позициям украинских военных. В первом случае группа ВСУ была поражена дронами в начале выдвижения. Во втором эпизоде была уничтожена группа, пытавшаяся скрыться с использованием маскировки, снижающей заметность для тепловизоров. Кадыров написал, что обнаруженные цели были успешно ликвидированы, несмотря на применённые средства маскировки.