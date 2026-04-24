Шесть мощнейших ударов: Россия ответила ВСУ за атаки на гражданские объекты

В период с 18 по 24 апреля российская армия провела серию масштабных операций. Всего было выполнено шесть групповых ударов, в которых задействовали высокоточное оружие большой дальности, включая средства воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники.

Как отметили в военном ведомстве, эти действия стали ответом на попытки Киева атаковать гражданскую инфраструктуру в приграничных российских регионах. Под прицел попали предприятия, работающие на нужды оборонного комплекса, а также важные логистические узлы.

В список пораженных целей вошли объекты топливно-энергетического сектора, транспортные развязки и портовая инфраструктура, обеспечивающая работу вооруженных сил противника. Армия России также нанесла урон военным аэродромам.

Кроме того, ликвидированы места сборки и хранения дронов, которые использовались для налётов. Ударам подверглись пункты временной дислокации украинских формирований и лагеря иностранных наемников.

В оборонном министерстве подчеркнули: «С 18 по 24 апреля в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами Российской Федерации нанесены шесть групповых ударов высокоточным оружием большой дальности».

Все намеченные цели были успешно поражены, подтвердили в ведомстве.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео боевых эпизодов от подразделения «Ахмат-Запад». На кадрах показаны две атаки по позициям украинских военных. В первом случае группа ВСУ была поражена дронами в начале выдвижения. Во втором эпизоде была уничтожена группа, пытавшаяся скрыться с использованием маскировки, снижающей заметность для тепловизоров. Кадыров написал, что обнаруженные цели были успешно ликвидированы, несмотря на применённые средства маскировки.