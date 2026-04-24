Трагедия в Херсонской области: Беспилотник ВСУ оборвал жизни полковника МЧС и его жены

В Херсонской области случилась трагедия: при ударе беспилотного летательного аппарата погибли сотрудник регионального главка МЧС Иван Бузин и его супруга. О случившемся проинформировали представители ведомства.

Руководство управления вместе с сослуживцами уже выразило глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших. В министерстве подчеркнули, что семья офицера получит всю необходимую материальную и психологическую поддержку.

Полковник внутренней службы посвятил спасательному делу долгие годы. Коллеги отзываются о нем как о добросовестном, грамотном и отзывчивом человеке, который ответственно исполнял свой долг по защите мирного населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В ведомстве добавили, что покойный пользовался заслуженным уважением в коллективе. Сейчас профильные службы уточняют все обстоятельства инцидента.

Ранее доброволец «БАРС-Курск» погиб при ударе ВСУ по объекту энергетики в Беловском районе, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Глава региона выразил соболезнования родным, близким и сослуживцам бойца.