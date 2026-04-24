Машину волонтёров из Севастополя атаковал БПЛА, двое ранены

В приграничье беспилотник ВСУ атаковал автомобиль волонтёров из гуманитарной миссии Севастополя, два человека получили ранения. Об этом сообщается в Telegram-канале миссии.

Как рассказали в организации, поездка хотя и состоялась, но пошла вразрез с запланированным сценарием. Колонна направлялась в очередной населённый пункт у линии фронта, где их присутствия ждали пожилые люди, существующие в условиях боевых действий. Волонтёры везли старикам пасхальные угощения, лекарства и продовольствие, однако в пути их машину атаковал вражеский дрон.

Машину волонтёров из Севастополя атаковал БПЛА. Фото © Telegram / Гуманитарная миссия Севастополя

«Из четверых членов команды, ранения получили двое: Екатерина и Виталий», — написали представители.

За рулём транспортного средстванаходился Василий — именно он первым экстренно помог пострадавшим. Позднее раненых благополучно перевезли в полевой медпункт, где им в полном объёме была оказана квалифицированная медицинская помощь.

Виталий сейчас проходит лечение в госпитале Севастополя, тогда как Екатерину уже выписали долечиваться амбулаторно. Машина же, которая взяла на себя основной удар, серьёзно пострадала — без восстановительного ремонта не обойтись.

Пострадавшая при налёте БПЛА на волонтёров из Севастополя машина. Фото © Telegram / Гуманитарная миссия Севастополя

Представители организации также рассказали, что волонтёры, несмотря на перенесённые ранения и застрявшие в теле осколки, остаются в хорошем расположении духа, адресуют слова благодарности всем, кто возносит за них молитвы, и планируют впредь поддерживать фронт, ведь альтернативного пути для себя они уже не мыслят.

«Тыл вместе с фронтом, что бы не случилось. И у нас нет права поворачивать назад!» — отмечено в тексте.