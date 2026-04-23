Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

23 апреля, 03:59

Один человек погиб в результате атаки украинских дронов по Самарской области

Обложка © Life.ru

В результате удара украинских беспилотников по Самарской области погиб один человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

«В Новокуйбышевске в результате атаки на промышленные предприятия, по предварительным данным, есть пострадавшие. Один человек погиб», — уточнил он.

По данным губернатора, обломки одного из беспилотников упали на крышу многоквартирного дома в Самаре. В результате инцидента есть пострадавшие, один человек доставлен в медучреждение.

В связи с происшествием в регионе развёрнут оперативный штаб, экстренные службы уже приступили к работе. В настоящее время на территории Самарской области сохраняется угроза атаки.

В Самаре после атаки дрона разворочена крыша дома и повреждены квартиры

Ранее губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что два десятка беспилотников уничтожили ночью при отражении атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Ростовской области. По его словам, силы противовоздушной обороны сбили БПЛА в Чертковском, Каменском, Шолоховском, Миллеровском, Верхнедонском, Азовском, Тарасовском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Виталий Приходько
