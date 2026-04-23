Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

23 апреля, 03:38

В Самаре после атаки дрона разворочена крыша дома и повреждены квартиры

В Самаре украинский беспилотник атаковал жилой дом: разворочена крыша, повреждены квартиры, сообщают очевидцы SHOT. Ударной волной также выбило стёкла в соседних зданиях.

Местные жители рассказали, что в 05:09 утра прогремел взрыв. Перед этим они слышали сильный гул — беспилотник летел на низкой высоте. Дрон врезался в верхние этажи высотки, его обломки упали на придомовую территорию. Затем очевидцы увидели дым: взрывом «снесло» часть крыши. Ударной волной выбило стёкла в домах напротив. Сейчас территория оцеплена, официальной информации пока нет.

Повреждены минимум два верхних этажа. Предварительно, есть пострадавшие люди. Также осколками посекло автомобили.

Обложка © SHOT

Алена Пенчугина
