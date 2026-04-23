Момент атаки беспилотника ВСУ по жилому дому в Самаре попал на видео
SHOT публикует момент атаки беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) по жилому дому в Самаре. Здание сильно повреждено.
Момент атаки беспилотника ВСУ по жилому дому в Самаре попал на видео. Видео © SHOT
У многоэтажки сейчас работают экстренные службы.
Повреждены минимум два верхних этажа. Предварительно, есть пострадавшие люди. По словам очевидцев, взрывы над городом прогремели около 30 минут назад. В результате атаки один из дронов врезался в многоэтажный дом на севере города. Повреждены минимум три квартиры на верхних этажах. Также осколками посекло автомобили.
