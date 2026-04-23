Украинский беспилотник врезался в жилую многоэтажку в Самаре, есть пострадавшие

Беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) врезался в жилую многоэтажку в Самаре, сообщили жители города SHOT. Повреждены минимум два верхних этажа. Предварительно, есть пострадавшие люди.

По словам очевидцев, взрывы над городом прогремели около 30 минут назад. В результате атаки один из дронов врезался в многоэтажный дом на севере города. Повреждены минимум три квартиры на верхних этажах. Также осколками посекло автомобили.

Сейчас на месте происшествия работают скорые и пожарные. Точной информации о погибших и пострадавших в данный момент нет.

Ранее в городе Кстово Нижегородской области раздались несколько мощных взрывов. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны отражают налёт беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины. Жители населённого пункта рассказали, что около 03:15 они услышали несколько громких хлопков, от которых «тряслись окна» в квартирах. Звуки доносились из южной части города. Информации о пострадавших или разрушениях на данный момент не поступало.