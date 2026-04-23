Серия взрывов прозвучала над Кстово в Нижегородской области, работает ПВО

В городе Кстово Нижегородской области раздались несколько мощных взрывов. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны отражают налёт беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины. Об этом передаёт SHOT.

Жители населённого пункта рассказали, что около 03:15 они услышали несколько громких хлопков, от которых «тряслись окна» в квартирах. Звуки доносились из южной части города. Информации о пострадавших или разрушениях на данный момент не поступало.

Из-за присутствия украинских БПЛА в небе в аэропорту Нижнего Новгорода были введены временные ограничения на приём и отправку воздушных судов.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что энергетическая инфраструктура Запорожской области подвергается ударам со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). На текущий момент обесточена южная часть области. После нормализации обстановки энергетики приступят к оценке ущерба и аварийно-восстановительным работам.