22 апреля, 19:58

ВСУ атаковали энергообъекты Запорожской области — обесточена южная часть

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Goncharov

Энергетическая инфраструктура Запорожской области подвергается ударам со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). На текущий момент обесточена южная часть области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в мессенджере MAX.

После нормализации обстановки энергетики приступят к оценке ущерба и аварийно-восстановительным работам. Риск повторных ударов сохраняется.

«Прошу сосредоточиться на личной безопасности, сохранять спокойствие, не подходить к окнам до полной стабилизации обстановки, не снимать работу систем ПВО», — написал Балицкий.

В Сызрани завершили аварийно-спасательные работы на месте ЧП
В Сызрани завершили аварийно-спасательные работы на месте ЧП

Ранее украинские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Энергодара. Это привело к отключению водозабора и остановке водоснабжения. Оценка ущерба осложняется из-за угрозы дронов, а сроки восстановления подачи воды пока неизвестны.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Запорожская область
