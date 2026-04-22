ВСУ атаковали энергообъекты Запорожской области — обесточена южная часть

Энергетическая инфраструктура Запорожской области подвергается ударам со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). На текущий момент обесточена южная часть области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в мессенджере MAX.

После нормализации обстановки энергетики приступят к оценке ущерба и аварийно-восстановительным работам. Риск повторных ударов сохраняется.

«Прошу сосредоточиться на личной безопасности, сохранять спокойствие, не подходить к окнам до полной стабилизации обстановки, не снимать работу систем ПВО», — написал Балицкий.

Ранее украинские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Энергодара. Это привело к отключению водозабора и остановке водоснабжения. Оценка ущерба осложняется из-за угрозы дронов, а сроки восстановления подачи воды пока неизвестны.