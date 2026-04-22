Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 апреля, 17:46

ВСУ атаковали энергоинфраструктуру города-спутника ЗАЭС, обесточен водозабор

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mushrooms Art

Мэр Энергодара Максим Пухов сообщил, что украинские войска атаковали энергетическую инфраструктуру города. Это привело к отключению водозабора и остановке водоснабжения.

«ВСУ наносят удары по энергетической инфраструктуре Энергодара. В результате обесточен водозабор», — написал Пухов в МАКСЕ.

Оценка ущерба осложняется из-за угрозы дронов, а сроки восстановления подачи воды пока неизвестны.

Над Белгородской, Брянской и Курской областями ПВО сбила 10 дронов ВСУ
Ранее в Белгороде в результате атаки ВСУ на бизнес-центр погиб один гражданский, ещё один получил ранения. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в момент удара беспилотника двое рабочих находились на крыше здания, устраняя повреждения, полученные ранее в результате предыдущей атаки БПЛА.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar