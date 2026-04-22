Над Белгородской, Брянской и Курской областями ПВО сбила 10 дронов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны зафиксировали и уничтожили десять украинских беспилотников самолётного типа. Об этом проинформировало Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, вражеские цели были сбиты над Белгородской, Брянской и Курской областями в течение четырёх часов, с 16:00 до 20:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что ночью над Пензенской областью силами дежурных расчётов ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.