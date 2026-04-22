Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 апреля, 04:29

Над Пензенской областью силы ПВО сбили украинский БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Ночью над Пензенской областью силами дежурных расчётов противовоздушной обороны Министерства обороны РФ был сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают службы экстренного реагирования.

Глава региона обратился к жителям с просьбой не трогать обломки БПЛА и иные подозрительные предметы. В случае обнаружения следует отойти на безопасное расстояние и сообщить по телефону 112.

На данный момент режим «Беспилотная опасность» на территории Пензенской области отменён.

Несколько БПЛА сбили над Верхнедонским районом Ростовской области

Ранее Life.ru писал, что при атаке беспилотника на Сызрань в Самарской области рухнул подъезд многоквартирного дома. Из-под завалов спасатели достали четырёх человек, включая одного ребёнка. По предварительным данным, под обломками могут находиться ещё два человека, в том числе один ребёнок.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Происшествия
  • Пензенская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar