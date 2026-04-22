22 апреля, 02:59

В результате атаки БПЛА в Сызрани рухнул подъезд, из-под завалов достали людей

Обложка © МЧС Самарской области

Украинские беспилотники атаковали Самарскую область. В Сызрани один из дронов попал в многоквартирный жилой дом. В результате удара частично обрушился подъезд. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

Кадры с места обрушившегося подъезда в Сызрани. Видео © MAX / МЧС Самарской области

На месте сразу начали работу поисково-спасательные отряды. Из-под завалов удалось вытащить четырёх человек, среди них один ребёнок. Экстренные службы стянуты к месту происшествия. По предварительным данным, под завалом могут находиться ещё два человека, в том числе один ребёнок.

Атака БПЛА на регион не прекращается. Обстановка остаётся напряжённой.

В Приморско-Ахтарске обломки украинских БПЛА повредили несколько зданий

Ранее Life.ru сообщал, что этой же ночью ВСУ атаковали Севастополь. Силы противовоздушной обороны и Черноморского флота сбили пять БПЛА над морем и в разных районах города.

Артём Гапоненко
