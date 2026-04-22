Над Севастополем сбили пять БПЛА, повредило машины и дом

Севастополь отразил ночную атаку беспилотников. Силы противовоздушной обороны и Черноморского флота сбили пять БПЛА над морем и в разных районах города. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

«В Севастополе силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ. Сбито 5 БПЛА над морем и в различных районах города», — указано в сообщении.

По предварительным данным, люди не пострадали. Но, согласно информации спасателей, есть последствия на земле. На улице Шабалина осколки сбитого дрона повредили два автомобиля. В районе Радиогорки в одном многоквартирном доме разбито окно на балконе и в комнате. Воздушную тревогу в регионе отменили.

Ранее Life.ru сообщал, что этой же ночью ВСУ атаковали дронами Сызрань в Самарской области. Над городом выли сирены. Противовоздушные системы сбивали украинские беспилотники. Жители слышали более десятка хлопков.