В Приморско-Ахтарске обломки украинских БПЛА повредили несколько зданий

Ночью 22 апреля под ударом оказался Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае. Обломки беспилотников повредили несколько зданий. Пострадавших, к счастью, нет.

Как сообщили в оперштабе региона, на одной из улиц выбиты окна в двух коммерческих и одном административном здании. В частном доме повреждены стена, дверь, окно и забор.

На месте работают оперативные и специальные службы. Ущерб уточняется.

Ранее Life.ru писал, что над Севастополем сбили пять украинских беспилотников. Силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы отразили атаку. Осколки дронов повредили два автомобиля и выбили окна в многоквартирном доме.