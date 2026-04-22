Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 апреля, 21:06

Число сбитых над Севастополем БПЛА выросло до пяти

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aerogondo2

Над Севастополем отразили атаку украинских беспилотников. Системы ПВО и мобильные группы работали над морем и в разных районах города. Всего сбили пять БПЛА. Предварительные данные — пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Воздушная тревога в регионе уже отменена.

«В Севастополе силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ. Сбито пять БПЛА над морем и в различных районах города», — указал он.

Спасательная служба Севастополя передала данные о повреждениях. На улице Шабалина осколки сбитого БПЛА повредили два автомобиля. В районе Радиогорки в одном из многоквартирных домов разбито окно на балконе и в комнате.

Напомним, украинские дроны атаковали Севастополь вечером 21 апреля. Была объявлена воздушная тревога. Изначально сообщалось о двух сбитых воздушных целях.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Севастополь
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar