21 апреля, 19:52

Пять округов Белгородской области подверглись атакам дронов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Пять муниципалитетов Белгородской области попали под атаки беспилотников, один человек ранен. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Грайворонский округ — пострадал мужчина, повреждены дома и автомобили, в других сёлах зафиксированы разрушения жилых построек и техники. Шебекинский округ — повреждены частные дома, квартиры, гаражи, торговый объект и автомобили.

Краснояружский округ — атака пришлась по сельхозпредприятию и частному дому. Белгородский округ — повреждены домовладения и легковые автомобили. Яковлевский округ — в посёлке Томаровка пострадало предприятие и автомобили.

ПВО сбила 9 украинских БПЛА над тремя регионами РФ
Ранее сообщалось, что украинские беспилотники атаковали Белгородскую область, ранения получили двое мирных жителей. В Шебекинском округе дрон повредил частный дом, в Валуйском — объект торговли, в селе Двулучное — два автомобиля, в посёлке Майский при сбитии БПЛА пострадал легковой автомобиль.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
