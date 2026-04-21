ПВО сбила 9 украинских БПЛА над тремя регионами РФ

Силы ПВО с 17:00 до 20:00 мск уничтожили девять беспилотников над территориями России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Речь идёт о Белгородской, Курской областях и Республике Крым. По данным министерства, все цели были ликвидированы дежурными средствами. Тип беспилотников — самолётный.

Ранее Life.ru писал, что силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 97 украинских беспилотников над российскими регионами. Беспилотники сбивали в небе над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областями, а также над Чёрным морем.