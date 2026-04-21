Хищники из Васильевского центра реабилитации пострадали при атаке ВСУ

В Запорожской области во время атаки ВСУ пострадали животные из Васильевского центра реабилитации хищных. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, повреждены хозяйственные постройки и два автомобиля. Но самое страшное — пострадали сами животные, которые оказались заложниками этой атаки. Губернатор назвал случившееся бессмысленным и выходящим за рамки любой военной логики.

«Есть один случай, который выходит за рамки любой военной логики, — это абсолютно вопиющая и бессмысленная атака на Васильевский центр реабилитации хищных животных. Поможем центру восстановить вольеры. Сейчас главная задача — оперативно оказать ветеринарную помощь хищникам», — говорится в сообщении.