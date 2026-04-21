Хищники из Васильевского центра реабилитации пострадали при атаке ВСУ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016
В Запорожской области во время атаки ВСУ пострадали животные из Васильевского центра реабилитации хищных. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
По его словам, повреждены хозяйственные постройки и два автомобиля. Но самое страшное — пострадали сами животные, которые оказались заложниками этой атаки. Губернатор назвал случившееся бессмысленным и выходящим за рамки любой военной логики.
«Есть один случай, который выходит за рамки любой военной логики, — это абсолютно вопиющая и бессмысленная атака на Васильевский центр реабилитации хищных животных. Поможем центру восстановить вольеры. Сейчас главная задача — оперативно оказать ветеринарную помощь хищникам», — говорится в сообщении.
Прошедшей ночью в Воронежской области средства ПВО и РЭБ сбили три украинских беспилотника. Никто не пострадал, разрушений нет. Все три дрона уничтожили до того, как они смогли нанести какой-либо ущерб. А всего за ночь силы ПВО сбили 97 украинских беспилотников над регионами РФ.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.