Силы ПВО отразили атаку трёх украинских беспилотников в Воронежской области

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы уничтожили три украинских беспилотника в Воронежской области. Об этом утром 21 апреля сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в небе над одним из районов Воронежской области были обнаружены и подавлены три БПЛА», – написал он в своём телеграм-канале.

По данным главы региона, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. Все три вражеских дрона были ликвидированы до того, как смогли причинить какой-либо ущерб.

Ранее Life.ru писал, что при атаке беспилотников на Белгородскую область пострадали два мирных жителя. Мужчина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги доставлен в больницу, женщине назначено амбулаторное лечение. В нескольких населённых пунктах повреждены частные дома, автомобили и объекты торговли.