Два человека пострадали при атаке БПЛА на Белгородскую область

В Шебекинском округе дрон атаковал частный дом в селе Вознесеновка. В здании выбило окна, повредило внутреннюю отделку комнаты. В Валуйском округе в селе Долгое FPV-дрон ударил по объекту торговли — повреждена крыша. В селе Двулучное дрон посёк два автомобиля. В посёлке Майский Белгородского округа при сбитии беспилотника пострадал легковой автомобиль.