Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

20 апреля, 19:18

Два человека пострадали при атаке БПЛА на Белгородскую область

Обложка © Life.ru

Украинские беспилотники атаковали Белгородскую область. Два мирных жителя получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Мужчину доставили в городскую больницу Белгорода. Женщине помогли в районной больнице. Врачи диагностировали минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги. Пациентке назначили амбулаторное лечение.

В Шебекинском округе дрон атаковал частный дом в селе Вознесеновка. В здании выбило окна, повредило внутреннюю отделку комнаты. В Валуйском округе в селе Долгое FPV-дрон ударил по объекту торговли — повреждена крыша. В селе Двулучное дрон посёк два автомобиля. В посёлке Майский Белгородского округа при сбитии беспилотника пострадал легковой автомобиль.

За ударами по Туапсе разглядели «новую тактику» ВСУ
За ударами по Туапсе разглядели «новую тактику» ВСУ

Ранее, в ночь на 20 апреля, Туапсе снова отразил атаку БПЛА. Дроны повредили объекты портовой и городской инфраструктуры. В ряде зданий выбило стёкла, в порту начался пожар. Погиб один человек, число пострадавших выросло до трёх.

Лия Мурадьян
