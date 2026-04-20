Число пострадавших при атаке БПЛА на Туапсе выросло до трёх

В Туапсе число пострадавших в результате ночной атаки беспилотников 20 апреля увеличилось до трёх человек. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

В больницу из многоквартирного дома, где произошла разгерметизация газопровода, госпитализирован мужчина с отравлением.

Ранее сообщалось, что в Туапсе инициативная группа жителей уже пятые сутки разбирает завалы дома, в который 16 апреля попал украинский беспилотник. Погибла 14-летняя девочка, несколько взрослых пострадали. Повреждены пять частных и один многоквартирный дом, для жителей организован пункт временного размещения.