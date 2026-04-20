

20 апреля, 02:35

Мужчина погиб в результате ночной атаки БПЛА на Туапсе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dabarti CGI

В Туапсе вновь отразили массированную атаку украинских беспилотников. Налёт произошёл ночью 20 апреля. В морском порту, по предварительным данным, погиб один мужчина. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Ещё один — пострадал, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — указано в сообщении.

По данным властей, обломки БПЛА повредили остекление в нескольких зданиях города. Пострадали начальная школа и детский сад. Также повреждения зафиксировали в музее, церкви и многоквартирном доме. Дрон задел газовую трубу.

Оперативные и специальные службы работают на всех местах падения фрагментов беспилотников.

Ранее жители Туапсе, Геленджика и Анапы сообщали о ночном налёте украинских дронов. Во всех городах гремели взрывы, системы противовоздушной обороны отражали атаку. Также дроны повредили жилые дома в Севастополе.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Лия Мурадьян
