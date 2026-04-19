Обломки сбитых дронов повредили дома в Севастополе

В Севастополе продолжают отражать атаку беспилотников. Силы ПВО, Черноморский флот и мобильные огневые группы сбили восемь БПЛА. Дроны летели над морем и разными районами города — Северной стороной, мысами Херсонес и Фиолент, а также в районах села Верхнесадовое и города Инкерман.