Обломки сбитых дронов повредили дома в Севастополе
В Севастополе продолжают отражать атаку беспилотников. Силы ПВО, Черноморский флот и мобильные огневые группы сбили восемь БПЛА. Дроны летели над морем и разными районами города — Северной стороной, мысами Херсонес и Фиолент, а также в районах села Верхнесадовое и города Инкерман.
«По предварительной информации никто из людей не пострадал», — уточнил губернатор Михаил Развожаев.
Спасательная служба Севастополя зафиксировала повреждения. В одном из СТ на Северной стороне осколок БПЛА пробил крышу дома. На Монастырском шоссе в СНТ обломки упали на кровлю жилого строения. На улице Генерала Мельника часть сбитого дрона повредила гараж.
Ранее в городе Днепрорудное Запорожской области беспилотник ранил 15-летнюю девочку. Состояние пострадавшей врачи оценивают как тяжёлое. Медики оказывают ей необходимую помощь.
