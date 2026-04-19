19 апреля, 08:46

15-летняя девочка ранена при ударе ВСУ в Запорожье, состояние тяжёлое

Обложка © Pixabay

В городе Днепрорудное Запорожской области в результате атаки беспилотника пострадала 15-летняя девочка. Об этом сообщила глава Васильевского округа Наталья Романиченко.

Инцидент произошёл 18 апреля. По её словам, удар был нанесён с использованием БПЛА, в результате чего произошёл взрыв. Состояние пострадавшей оценивается как тяжёлое. Медики оказывают ей необходимую помощь.

«Это ужасно — когда мирные жители становятся жертвами постоянных вражеских атак, особенно — когда страдают дети», — пишет Романиченко.

Глава округа отметила, что подобные случаи происходят всё чаще и затрагивают гражданское население.

ВСУ взорвали школу во Владимировке после отказа директора пустить военных

А в Алёшках Херсонской области в результате обстрелов школы и детские сады в городе фактически разрушены. Власти продолжают обеспечивать жителей продовольствием и необходимыми ресурсами.

Андрей Бражников
