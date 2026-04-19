Сальдо сообщил, что ВСУ фактически уничтожили школы и детсады в Алешках

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ), нанося регулярные удары по гражданской инфраструктуре прифронтового города Алешки, фактически уничтожили все школы и детские сады. Кроме того, боевики постоянно бьют по больнице. Об этом пишет РИА «Новости».

«Тем не менее, всё равно жизнь (в городе. — Прим. Life.ru) продолжается. Мы находим способы доставки туда продовольствия. Вода там есть. Мы также находим способы и возможности доставки туда горюче-смазочных материалов. Бросать людей мы не собираемся», — уточняет Сальдо.

Алешки расположены на левом берегу Днепра, рядом с разрушенным Антоновским мостом и в нескольких километрах от Херсона. Город ежедневно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.

Ранее здание роддома было повреждено в результате атаки БПЛА в Новокуйбышевске Самарской области. Пострадавших нет, детей и пациенток перевели в другие медучреждения. Опубликованы кадры, показывающие разрушения после атаки беспилотников ВСУ. На видео — выбитые стёкла, которые разлетелись по палатам.