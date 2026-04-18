Горы стекла и выбитые окна: Появилось видео последствий падения БПЛА у роддома в Новокуйбышевске

Опубликованы кадры, показывающие разрушения после атаки беспилотников ВСУ на роддом в Новокуйбышевске. На видео — выбитые стёкла, которые разлетелись по палатам. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о последствиях массированного удара БПЛА.

Губернатор показал кадры последствий падения БПЛА у роддома в Новокуйбышевске.

Он отметил, что утром ВСУ совершили «бесчеловечную атаку», пытаясь поразить родильный дом, где находились уязвимые группы: младенцы, роженицы, пациентки гинекологии и персонал. Взрыв произошёл совсем рядом с учреждением.

Благодаря профессионализму и оперативности сотрудников, все пациентки и новорожденные были благополучно эвакуированы в соседние больницы. Женщин сопровождают врачи и психологи. По поручению губернатора сформирован оперативный штаб для оценки ущерба. Комиссия зафиксировала выбитые окна и поврежденные машины скорой помощи. Восстановление начнется сразу после отмены режима угрозы.

«Ущерб будет возмещён за счёт средств региона, к восстановлению приступим незамедлительно», — добавил Федорищев.

Ранее сообщалось, что здание роддома было повреждено в результате атаки БПЛА в Новокуйбышевске Самарской области. Пострадавших нет, детей и пациенток перевели в другие медучреждения.